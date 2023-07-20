«Руйнуючи барʼєри, обʼєднуючи серця»: киян запрошують на фотовиставку спортсменів з інвалідністю СОУ

20 липня, у Національному музеї Тараса Шевченка за адресою бульвар Тараса Шевченка, 12, відкрили фотовиставку «Руйнуючи барʼєри, обʼєднуючи серця». Вона присвячена місяцю підтримки учасників національної збірної Спеціальної Олімпіади України (СОУ) й познайомить киян з 24 спортсменами національної збірної СОУ. Вони здобули 21 медаль на найбільшій інклюзивній події у світі — Всесвітніх Іграх Спеціальних Олімпіад у Берліні.

«Спеціальна Олімпіада України щодня докладає максимум зусиль, щоб показати нашому суспільству можливості та досягнення людей з відхиленнями у розумовому розвитку і як спортсменів, і як членів суспільства, надаючи їм постійну можливість вдосконалювати свою фізичну форму, проявляти мужність, отримувати відчуття радості та розділяти свої досягнення зі своїми сім’ями та іншими членами суспільства. Заходи Спеціальної Олімпіади України ламають стереотипи і прагнуть побудувати інклюзивне суспільство, де кожен відчує себе максимально комфортно і захищено», — зазначив Сергій Комісаренко, президент СОУ, Надзвичайний і Повноважний Посол України, академік НАН України.

Відвідати експозицію можна буде усім охочим до 30 липня включно з 10 до 18 години в усі дні, крім понеділка.

Кияни та гості столиці матимуть можливість дізнатися більше про проблеми людей з інвалідністю, виклики, з якими вони стикаються та роль спорту у покращенні фізичного та психологічного добробуту українських спортсменів. А також пересвідчаться, що попри відхилення у розумовому розвитку, можна досягати спортивних висот, рухатись до своїх мрій і стати національною гордістю.

«Згідно зі статистикою, 480 тисяч дорослих та дітей в Україні мають особливі освітні потреби та інтелектуальні нозології й, на жаль, більшість з них досі ізольовані від суспільства і не можуть розвивати свої здібності. Завдяки цій виставці та співпраці з ГО „Спеціальна олімпіада України“ ми прагнемо зруйнувати стигми та стереотипи щодо спортивних можливостей людей з ментальними нозологіями, а також створити толерантне суспільство без барʼєрів» — розповіла Анжела Фокіна, директорка благодійного фонду Катерини Білоруської.

Фотовиставку організували ГО «Спеціальна Олімпіада України» спільно з благодійним фондом Катерини Білоруської. Її мета — показати унікальні досягнення українських спортсменів Спеціальної Олімпіади України з відхиленнями у розумовому розвитку, підкреслити значення інклюзивного підходу та розуміння потенціалу кожної особи, попри її інтелектуальні можливості.

Довідка

Всесвітні Ігри Спеціальних Олімпіад 2023 — це найбільша інклюзивна подія у світі. У ній взяли участь 7000 спортсменів, 185 делегацій, 20000 волонтерів. Тисячі спортсменів з відхиленнями у розумовому розвитку змагались у 26 видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Громадські та організації сім'ї ООН допомагають українцям боротися із ВІЛ в умовах війни.

18

Читайте нас у Facebook та Instagram