Помер один із найвідоміших у світі хакерів

Дедалі більше світ усвідомлює важливість інформаційної та кібербезпеки. Зовсім недавно в Європі припинено діяльність однієї з найбільших злочинних хакерських груп.

Американські ЗМІ повідомили про смерть знаменитого хакера Кевіна Митника. Він помер у Лас-Вегасі на 60-му році життя 16 липня. Причиною смерті став рак підшлункової залози.

Кевін Митник народився 6 серпня 1963 року в Лос-Анджелесі в єврейській родині. Ще дитиною він захопився телефонними маніпуляціями і скоїв кілька шахрайств. У результаті його батькам було заборонено мати вдома телефон. А сам Кевін опинився на обліку в поліції.

Наприкінці 70-х Митник захопився комп'ютерами. Він буквально ковтав книжки і статті в журналах, присвячені комп'ютерній техніці та програмуванню. У результаті Кевін здійснив свій перший злом, навчаючись у школі. Він проник у шкільну локальну мережу, а потім отримав несанкціонований доступ до комп'ютерної мережі компанії Digital Equipment Corporation.

Далі більше. Митник зламав мережу телефонної компанії Pacific Bell. І це було вже серйозно. Настільки, що його вперше відправили до в'язниці. Там він не гаяв час даремно і продовжував вивчати комп'ютерні та телефонні технології.

Після звільнення Кевін повернувся до улюбленого заняття. Його знову заарештували наприкінці 80-х. Тоді закони щодо боротьби з хакерами тільки починали впроваджувати, тож Митника засудили до року в'язниці та примусового курсу лікування від «комп'ютерної залежності».

Вийшовши на свободу, Кевін офіційно влаштувався на роботу комп'ютерним консультантом, а у вільний час продовжував зламувати комп'ютерні та телефонні системи. У 1992 році ним зайнялося ФБР. Митника оголосили у федеральний розшук.

Затримати хакера змогли тільки через три роки — після того, як Кевін зламав домашній комп'ютер Цутому Сімомури, провідного американського фахівця з комп'ютерної безпеки. Його відправили за ґрати на чотири роки з гаком.

Сімомура був настільки вражений талантом і знаннями Митника, що написав про нього книгу. Кевін став знаменитістю. Про нього вийшло безліч статей. У 2000 році було знято художній фільм «Злом» за книгою Сімомури, який став і співавтором сценарію. Роль Митника виконав популярний актор Скіт Ульріх.

Після звільнення Митник хакерством більше не займався. У 2003 році йому офіційно дозволили користуватися інтернетом і телефонами. Він заснував компанію Defensive Thinking Inc., яка спеціалізується на комп'ютерній та мережевій безпеці. Кевін також написав низку книг і статей про хакерське мистецтво.

Раніше повідомлялося, що популярні месенджери Telegram, WhatsApp і Signal вже не є найбільш захищеними сервісами обміну інформацією — росіяни навчилися відстежувати листування в зашифрованих месенджерах.

369

Читайте нас у Facebook та Instagram