Ексфутболіст збірної України розкаявся за «росію-неагресора», але «Шахтар на нього вже не чекає

Колишній футболіст «Шахтаря» та збірної України Олексій Гай, проти повернення якого в донецький клуб категорично виступили ультрас «помаранчево-чорних», розповів, що змінив свою думку про війну з росією після початку повномасштабної агресії.

«Нещодавно я зібрався з силами та перечитав своє інтерв'ю 2018 року (тоді Олексій заявив, що не може назвати росію країною-агресором. — Авт.), — розповів Олексій Гай в інтерв'ю YouTube-каналу «ТаТоТаке». — Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро й глибоко помиляється.

Сьогодні я шкодую не про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого 2022 року однозначні для будь-якого українця.

Я щиро перепрошую у всіх, хто вже 2014-го розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ".

Як відомо, 40-річний Олексій Гай міг стати асистентом головного тренера «Шахтаря» Патріка ван Леувена, але, за неофіційною інформацією, президент клубу Рінат Ахметов «зарубав» повернення екснаставника «Чорноморця».

Нагадаємо, що вже після початку війни володар Кубка УЄФА та шестиразовий чемпіон України Олексій Гай, котрий відомий за виступами за «Шахтар», «Іллічівець», «Чорноморець», «Габалу» та «Олімпік», перейшов у російську «Кубань», де відіграв два роки.

Свого часу ексфутболіст збірної України (29 матчів, 1 гол) відмовлявся одягати футболку з написом «Слава українській армії», Бандеру та Шухевича називав ворогами та не підтримував декомунізацію в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Ярослав Ракицький вперше розповів, чому під час війни поїхав грати в росію.

Фото ФК «Чорноморець»

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