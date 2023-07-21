Трамп виявився пов'язаний із серійним убивцею

Прорив у справі серії вбивств на Лонг-Айленді залишається в центрі уваги західних ЗМІ. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у Нью-Йорку був заарештований головний підозрюваний — відомий архітектор Рекс Хойєрманн. Поки що йому висунуто звинувачення у вбивстві чотирьох молодих жінок. Загалом у справі про серійного вбивцю з пляжу Гілго-Біч фігурують 11 жертв.

За кілька днів після арешту Хойєрманна з'ясувалося, що з ним був пов'язаний… Дональд Трамп. Можливо, з цієї причини до Рекса у в'язницю спішно приїжджав колишній адвокат Трампа Руді Джуліані.

Повідомляється, що у 2018 році компанія Хойєрманна RH Consultants & Associates отримала замовлення на проведення ремонту в одному з офісів у Trump Building на Волл-стріт. Ця 72-поверхова будівля колись була найвищою у Нью-Йорку. Її збудували 1930 року. Трамп купив її за 8 млн доларів у 1995 році. Після реконструкції вона стала одним з найцінніших об'єктів у пакеті нерухомості, яким володіє колишній президент США.

Фірма Рекса Хойєрманна була найнята для проведення ремонту вартістю 205 тисяч доларів в офісі на 17-му поверсі. Згідно з контрактом, потрібно було змінити частину внутрішніх стін та перегородок та замінити всю сантехніку.

Пресслужба Трампа поспішила зробити офіційну заяву. «Пан Хойєрманн ніколи не працював в організації Трампа в будь-якій якості. Згідно з нашими записами, його найняли стороннім орендарем, який звільнив офіс багато років тому, для виконання дрібних архітектурних робіт».

Водночас стало відомо, що офіс, де проводився ремонт у 2018 році, займав Стів Лафіоска, який тоді обіймав посаду віцепрезидента з управління нерухомістю у Trump Organization.

Безумовно, йдеться про непрямий зв'язок між колишнім президентом та головним підозрюваним у серії жорстоких убивств. Однак незрозуміло, навіщо Trump Organization намагається приховати той факт, що її високопосадовець наймав фірму архітектора Хоєрманна п'ять років тому.

У списку клієнтів Рекса Хойєрманна значаться всесвітньо відомі бренди Target, Footlocker, Nike та Cipriani. І це не кидає тінь на їхній імідж.

Тим часом у справі вбивці з Гілго-Біч з'являються нові й нові докази проти архітектора. Слідчі вже тиждень обшукують його будинок, два склади та офіс на Мангеттені. Знайдені порвана, забруднена кров'ю сорочка та набір ключів від наручників. Також у списку доказів значиться мотузка. Такі ж мотузки маніяк використовував, коли зв'язував жінок. У неділю, 16 липня, поліція вивезла з дому Хойєрманна понад 200 одиниць зброї.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що найнебезпечніший серійний ґвалтівник в історії Британії виявився лондонським поліцейським.

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