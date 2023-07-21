«Наративи російської пропаганди»: в Повітряних силах пояснили, чому не ставлять ППО подалі від міст

Під час роботи протиповітряної оборони уламки збитих дронів чи ракет іноді падають на мирні міста, спричиняючи поранення чи загибель людей. Тому дехто з українців висловлює думку, щоб ППО слід розміщувати подалі від міст, з метою уникнення таких прикрих випадків.

Але, на жаль, Україна наразі не має можливості розташовувати засоби ППО на відстані від міст через недостатню кількість таких систем, розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Він зазначив, що тези про те, що російська пропаганда намагається вселити думку: «бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаємо ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані».

«От люди запитують, чому ППО знаходиться близько до міст? Якби наші комплекси були більшого радіусу дії і було би більше систем, то можна було б їх відсунути десь подалі і зробити більше кільце захисту», — сказав він.

При цьому речник підкреслив, що наразі ППО розташовано настільки щільно і настільки подалі від міст, наскільки це виявляється можливим.

«Наскільки військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів з тою кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні», — додав він.

За його словами, розв'язати це питання можуть винищувачі F-16, які здатні між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною.

Зазначимо, що з кінця квітня росіяни збільшили кількість обстріли тилових областей України. Здебільшого окупанти здійснюють атаки вночі. Вони використовують як ракети, так і дрони. При цьому ворожі війська запускають ракети різного типу, щоб заплутати українську ППО. Вони застосовують крилаті ракети, балістику та гіперзвукові «кинджали». Окрім того, цього тижня противник почав активніше бити по півдні України ракетами наземного базування «Онікс». Вони летять на великій швидкості й малій висоті, тому ППО важко їх виявити та збити.

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