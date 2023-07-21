Мурах роз’їдає прямо на очах: реально працюючий спосіб позбутися надокучливої мурашні (відео)

Садівники і городники часом скаржаться на навалу надокучливих мурах, які здатні серйозно попсувати майбутній урожай. Крім того, мурахи своїми мурашниками викликають висихання рослин — повітряні камери, створені ними навколо коренів рослин, запобігають їх контакту з землею, а отже, і з водою!

До того ж дуже часто мурахи приводять за собою попелиць — солодка медвяна роса, яку виробляють останні, змушує мурах охоче доглядати за ними і навіть захищати їх від хижих комах. Тому видаляючи мурах, ми ускладнюємо і життя попелиці, яка харчується рослинами.

Автор популярного каналу для городників Поради біолога впевнений, що побороти мурах можна за допомогою власноруч приготовленого розчину на основі грецьких горіхів та спирту.

Візьміть жменю грецьких горіхів і залийте їх 100−150 мл спирту. Розчин треба трохи настояти, а потім перебити в блендері до утворення пінки.

Проціджуємо і додаємо три ложки рідкого мила або шампуню.

Заливаємо в пульверізатор і бризкаємо на місце скупчення мурах.

Нагадаємо, раніше автори каналу порадили у липні підгодувати огірки молоком та активованим вугіллям. Таке добриво не тільки живить рослини, а й дезінфікує ґрунт.

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