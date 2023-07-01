Зробіть так, і мурахи ніколи більше не повернуться до вас у сад чи на город — навіть через 20 років

Зазвичай мурах не вважаються шкідниками, але вони можуть завдати чимало шкоди в саду чи на городі. Якщо мурашня влаштується у великій кількості у безпосередній близькості від кореневої системи рослини, то вона пошкодить її. Колонії мурах також руйнують траву, викликаючи її випадання.

Крім того, мурахи своїми мурашниками викликають висихання рослин — повітряні камери, створені навколо коренів, запобігають їх контакту з землею, а отже, і з водою!

До того ж дуже часто мурахи приводять за собою попелиць — солодка медвяна роса, яку виробляють останні, змушує мурах охоче доглядати за ними і навіть захищати їх від хижих комах. Тому видаляючи мурах, ми побічно ускладнюємо життя попелиці, яка харчується рослинами.

Про те, як відвадити мурах від саду та городу, розповідає YouTube-канал «Поради біолога».

Для цього потрібні картопля, яку розрізати навпіл, та суха гвоздика. Овоч та прянощі помістити у блендер, залити водою та збити блендером.

Потім розчин процідити через сито, додати літр води й декілька лаврових листків.

Цим розчином обприскувати місця, де є скупчення комах.

Раніше ми розповідали, як захиститися від надокучливих комарів та мух вдома.

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