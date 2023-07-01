Зробіть так, і мурахи ніколи більше не повернуться до вас у сад чи на город — навіть через 20 років
Зазвичай мурах не вважаються шкідниками, але вони можуть завдати чимало шкоди в саду чи на городі. Якщо мурашня влаштується у великій кількості у безпосередній близькості від кореневої системи рослини, то вона пошкодить її. Колонії мурах також руйнують траву, викликаючи її випадання.
Крім того, мурахи своїми мурашниками викликають висихання рослин — повітряні камери, створені навколо коренів, запобігають їх контакту з землею, а отже, і з водою!
До того ж дуже часто мурахи приводять за собою попелиць — солодка медвяна роса, яку виробляють останні, змушує мурах охоче доглядати за ними і навіть захищати їх від хижих комах. Тому видаляючи мурах, ми побічно ускладнюємо життя попелиці, яка харчується рослинами.
Про те, як відвадити мурах від саду та городу, розповідає YouTube-канал «Поради біолога».
Для цього потрібні картопля, яку розрізати навпіл, та суха гвоздика. Овоч та прянощі помістити у блендер, залити водою та збити блендером.
Потім розчин процідити через сито, додати літр води й декілька лаврових листків.
Цим розчином обприскувати місця, де є скупчення комах.
Раніше ми розповідали, як захиститися від надокучливих комарів та мух вдома.300