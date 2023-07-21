Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великобританії, який працював на ній з липня 2020 року.

Про це йдеться в указі президента.

Так, Пристайка звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Окрім того, він більше не буде обіймати посаду постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.

Звільнення відбулося після інциденту з висловлювання Зеленського на репліку міністра оборони Британії Бена Воллеса щодо військової допомоги Україні.

Нещодавно міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що він «хоче бачити від України хоч трохи подяки» за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу — не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою. Він зазначив, що ми «можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто».

Водночас Пристайко в етері Sky News назвав заяву Зеленського «нездоровим сарказмом» та додав, що він не потрібен у стосунках між дружніми країнами.

Зеленський призначив Пристайка послом у Британії 20 липня 2020 року. До цього він очолював МЗС в уряді Олексія Гончарука. У 2017−2019 роках Пристайко був послом України при НАТО, потім обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента, а після реорганізації — заступника керівника Офісу президента.

Нагадаємо, на початку липня президент Зеленський звільнив з посад чотирьох глав районних адміністрацій Києва.

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