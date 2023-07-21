Аллочка краще за всіх: у мережі показали кліп пісні, з якої почалася слава Примадонни

На одному з сайтів, присвяченому творчості Алли Пугачової, з'явився кліп на пісню, яка, як стверджує автор, прославила співачку та стала її першим визнаним у багатьох країнах «хітом».

«Шикарна пісня», — пише автор публікації. Звичайно, це не офіційний сайт Алли Борисівни, хоч і названий на її честь.

А сам «кліп» — це накладення аудіо пісні на зйомки радянського ТБ.

В ролику показано виступ Пугачової на якомусь святі. За роялем, композитор Раймонд Паулс і, звичайно, сама Алла Пугачова.

Попри те, що «кліп» явно не офіційний, глядачі з радістю почали його коментувати, і серед відгуків не було жодного негативного.

«Легендарна актриса», «Аллочка краща за всіх», «Поцілована Богом», — пишуть підписники і бажають співачці довгих років життя.

При цьому лише одного разу між шанувальниками співачки розгорілась дискусія — про те, що «Мільйон червоних троянд» — це не та пісня, яка зробила Аллу Борисівну відомою. Що насправді про Пугачову взнали у світі після пісні «Арлекіно» та «Все можуть королі».

Втім, суперечка закінчилася новими схвальними відгуками про творчість народної артистки.

Нагадаємо, зараз Пугачова приїхала до Латвії на запрошення своєї подруги Лайми Вайкуле.

Можливо, Примадонна навіть виступить на одному з концертів фестивалю «Рандеву». Також планується участь у шоу гумориста Максима Галкіна.

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