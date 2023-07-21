Народжений в день і рік Дракона: в Гонконзі відзначили 50-річчя від дня смерті Брюса Лі

В Гонконгу, де родичі вбили і розчленували колишню модель, фанати Брюса Лі зібралися в четвер, 20 липня, біля підніжжя його статуї, щоб віддати данину поваги легенді кунг-фу в 50-ту річницю його передчасної смерті.

Легенда бойових мистецтв Брюс Лі, чиї фільми породили масове захоплення кунг-фу у всьому світі, був одним із перших азіатських акторів, які досягли успіху в Голлівуді.

Пам'ятник актору у Гонконгу

Без Брюса Лі не було б ні Mortal Kombat, ні бойовиків з Ван Даммом та Стівеном Сігалом, і навіть фільми Джекі Чана, напевно, були б зовсім іншими.

Стоячи перед бронзовою статуєю в натуральну величину, за якою видніється гонконзька гавань Вікторія, шанувальники фотографувалися, вклонялися і покладали квіти. Деякі виконували прийоми з власного кунг-фу Лі — «Джіт Кун До» і кидали «нунчаки». Серед приїжджих були люди з материкового Китаю, Азії та Європи.

Вплив Брюса Лі, який раптово помер півстоліття тому під час роботи над фільмом «Гра смерті», все ще відчувається у Гонконгу. Цього тижня шанувальники кунг-фу провели виставки та семінари з бойових мистецтв, щоб відзначити річницю смерті вчителя.

Брюс Лі народився в Сан-Франциско під час американських гастролей його батьків 27 листопада 1940 року — у рік Дракона та в годину Дракона за китайським календарем.

У 14 років у Гонконгу серйозно зайнявся кунг-фу, а потім він-чун. У 19 років вирушив до США, де вивчав мистецтво та почав зніматися у Голлівуді.

За свої 32 роки життя він знявся у 36 фільмах і став реформатором у галузі китайських бойових мистецтв.

Серед найвідоміших фільмів із Брюсом Лі — «Шлях дракона», «Кулак люті», «Вихід дракона», «Великий бос».

Особливою рисою бойових сцен у фільмах, поставлених Брюсом Лі, є те, що всі вони зняті в основному загальним планом, тобто дії обох супротивників показуються на повне зростання, що дозволяє найбільш повно сприймати все, що відбувається на екрані, і розглянути всі дії борців.

Брюс Лі постійно фанатично тренувався і багато років поспіль вів докладні щоденники. Він розробляв свій стиль джит кун-до. Винайшов безліч нових зв'язок ударів та різних трюків, у тому числі з нунчаками.

Як відомо, майстер помер від набряку мозку 1973 року в Гонконгу під час роботи над фільмом «Гра смерті». Похорон Брюса Лі перетворився на загальноміську жалобу. Потім тіло Брюса Лі було переправлено в Сіетл, де з ним попрощалася сім'я, дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, минулого літа у США майже один за одним померли популярний артист Ніколас Костер і знаменитий голлівудський актор Алан Аркін.



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