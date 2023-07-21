Не варто їсти при схильності до закрепів та при неконтрольованому цукровому діабеті: лікар про вживання рису

Рисова крупа — традиційний продукт азійської кухні, який непогано прижився в Україні. З рису варять не тільки каші та готують голубці, але й роблять різноманітні десерти. Та чи є рисова каша корисною- пояснив сімейний лікар Михайло Цюрак, який раніше розповідав про вживання хрону.

«Рис містить наступні поживні речовини: вітаміни групи В, лецитин, калій та фосфор. Вищезгадані компоненти позитивно впливають на роботу нервової системи та серця.

Ще однією важливою властивістю рису є відсутність глютену. Тому особам з непереносимістю глютену можна вживати рис. Глютен може також посилювати прояви алергії, тому рисова каша рекомендована під час лікування алергічних захворювань. Рис також показаний при захворюваннях шлунка та кишечника, зокрема при гастритах та запальних процесах в кишечнику, які супроводжуються проносами (рис має закріплюючий ефект)".

Якщо вагаєтесь, який їсти рис — шліфований (білий) чи нешліфований (коричневий), то, за словами лікаря, останній містить більше вітаміну В.

«Проте його смакові якості нижчі за шліфований варіант. Тому нешліфований рис рекомендовано вживати тим людям, які харчуються переважно рисом, та не вживають інші крупи та продукти, що містять вітаміни В. Якщо ж ваш раціон збалансований різними продуктами, можна спокійно вживати шліфований рис. Рис не рекомендують при схильності до закрепів та при неконтрольованому цукровому діабеті (високий глікемічний індекс)».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували розповідь лікаря про причини безсоння та як заснути без снодійних.

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