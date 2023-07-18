Небажано вживати хрін при підвищеній кислотності шлунка: лікар про вживання хрону

Хрін — це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен та колись широко використовувався як приправа до завезення спецій в Європу. Він настільки простий у вирощуванні, що його зможе виростити навіть новачок-городник. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають конячою редискою. Та чи корисно вживати цей пекучий коренеплід — відповідь дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Хрін містить біологічно активні речовини — це вітамін С, ефірна і гірчична олії, каротин, біофлавоноїди, прості вуглеводи (глюкоза, галактоза). Всі ці речовини є корисними при певних умовах. Так, хрін допоможе, якщо у вас є наступні проблеми зі здоров'ям:

хронічний гастрит з пониженою кислотністю;

холецистит зі зниженим тонусом жовчовивідних шляхів;

закрепи;

анорексія (відсутність апетиту);

хронічні бронхіти з в'язким мокротинням.

Небажано вживати хрін при підвищеній кислотності шлунку, запальних процесах в кишківнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років".

Крім того, додає лікар, слід правильно вживати хрін, щоб він мав найбільшу користь для вашого організму.

«Він має бути ретельно вимитий та почищений. В їжу вживаємо лише корінь. Хрін повинен бути сирий (при термічній обробці все корисне руйнується). Не варто додавати до нього оцет чи інші консерванти. Хрін можна комбінувати з іншими овочами (наприклад, буряком)».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати цілющий настій: «Трохи лимона та хрону — і застуда оминатиме вас».

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