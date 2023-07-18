36.70 / 37.32 40.97 / 41.80
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Небажано вживати хрін при підвищеній кислотності шлунка: лікар про вживання хрону

21:31 20 липня 2023
хрін

Хрін — це коренеплід, який відомий в Україні з давніх-давен та колись широко використовувався як приправа до завезення спецій в Європу. Він настільки простий у вирощуванні, що його зможе виростити навіть новачок-городник. За свої відносно великі розміри хрін в англомовних країнах називають конячою редискою. Та чи корисно вживати цей пекучий коренеплід — відповідь дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Хрін містить біологічно активні речовини — це вітамін С, ефірна і гірчична олії, каротин, біофлавоноїди, прості вуглеводи (глюкоза, галактоза). Всі ці речовини є корисними при певних умовах. Так, хрін допоможе, якщо у вас є наступні проблеми зі здоров'ям:

  • хронічний гастрит з пониженою кислотністю;
  • холецистит зі зниженим тонусом жовчовивідних шляхів;
  • закрепи;
  • анорексія (відсутність апетиту);
  • хронічні бронхіти з в'язким мокротинням.

Небажано вживати хрін при підвищеній кислотності шлунку, запальних процесах в кишківнику, хронічних хворобах нирок, під час вагітності та дітям до 10 років".

Крім того, додає лікар, слід правильно вживати хрін, щоб він мав найбільшу користь для вашого організму.

«Він має бути ретельно вимитий та почищений. В їжу вживаємо лише корінь. Хрін повинен бути сирий (при термічній обробці все корисне руйнується). Не варто додавати до нього оцет чи інші консерванти. Хрін можна комбінувати з іншими овочами (наприклад, буряком)».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати цілющий настій: «Трохи лимона та хрону — і застуда оминатиме вас».

40

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Єлена Ісінбаєва

Дворазова олімпійська чемпіонка втекла з росії та сфотографувалася з прапором України

дівчина

Гроші литимуться потоком: названо знак зодіаку, для якого восени відкриється портал до багатства

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Біженці

Українські діти у польських школах: ухвалено важливе рішення про навчання у наступному навчальному році

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту