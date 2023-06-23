Як заснути без снодійних: лікар розповідає про причини безсоння

Сон необхідний для здорового функціонування нашого організму. Коли він порушується, це може негативно вплинути на наше самопочуття. На фармацевтичному ринку є багато снодійних засобів — за рецептами та без них. Але чи можна полегшити процес засинання без пігулок — відповідь дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Здоровий сон та швидке засинання залежать від багатьох факторів і наших звичок у повсякденному житті. Раджу лягти в ліжко для сну бажано з 10 до 11 вечора, це найкращий час для засинання. Не варто в ліжку робити якусь роботу, якщо ви працюєте дистанційно — ліжко лише для сну. У вечірній час обмежте користування ґаджетами, що виділяють синє світло, вони блокують мелатонін — гормон сну. Якщо без ґаджетів ніяк — ввімкніть на них функцію блокування синього світла („режим читання“, „нічник“, „нічна зміна“). Також не варто ввечері довго читати новини, особливо в інтернеті, це збільшує тривожність і погіршує засинання. Напої з кофеїном вживайте лише вранці, на ніч — лише трав'яний чай чи склянку води».

Перед сном лікар не радить наїдатися, проте й голодним теж не треба лягати спати, вечеря має бути легкою.

«В кімнаті має бути не спекотно, але й не холодно, оптимальна температура 17−20 С, бажано провітрити кімнату перед сном, навіть якщо на вулиці зима; якщо мерзнуть ноги — спіть у шкарпетках. Якщо ви прихильник занять спортом, їх треба планувати на ранкову чи обідню пору, заняття ввечері сприяють загальному збудженню та утруднюють засинання. Сходіть в туалет перед сном, повний сечовий міхур утруднює засинання та може розбудити вас посеред ночі».

Раніше «ФАКТИ» публікували розмову з психологом Світланою Чуніхіною: «Як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок».

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