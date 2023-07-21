«Схеми на пів мільярда гривень»: правоохоронці викрили махінації з українськими паспортами

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому директору ДП «Поліграфкомбінат» та ще чотирьом людям у заволодіванні 450 мільярдами гривень держпідприємства у 2013−2016 роках. Як відомо, протягом 2011−2016 років Поліграфкомбінат «Україна» очолював ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними слідства, тодішній керівник «Поліграфкомбінату» придбав «на підставних осіб» естонську компанію, через яку організовував закупівлю матеріалів для документів (паспортів громадян України, ID-карток, посвідчень водія). Після чого компанія перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4−6 разів вартістю.

Упродовж 2013−2016 років, через цю схему було перекинуто коштів на суму близько пів мільярда гривень.

«Ексдиректор „Поліграфкомбінату“ замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора», — зазначили у НАБУ.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.

На початку 2022 року за ініціативою НАБУ, було змінено технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів «інтелектуальної праці».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що заарештовано колишнього заступника генпрокурора Миколу Герасимюка та його дружину, які причетні до «справи державного «Укргазбанку».

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