Українців попередили про про зміни в маршруті потягу Київ-Відень

«Укрзалізниця», яка нещодавно запустила в Україні «жіночі вагони», повідомила про скорочення маршруту до Відня. Скорочується маршрут потягу Київ-Відень у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині.

За інформацією компанії, тепер фінальною станцією прямування вагонів знову стане Будапешт.

«Фінальною станцією прямування вагонів, на жаль, знову стане Будапешт — відтак сьогоднішнім нашим пасажирам з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення в «Укрзалізниці» пояснили тим, що останнім часом колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів.

«Це ламає розклад руху та підв'язку перепричепок наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат — вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті», — сказано у повідомленні.

Але «Укрзалізниця» вже підготувала необхідні зміни до розкладу руху. Вони дозволять запобігти ситуаціям із запізненням вагонів.

В компанії розповіли, як діяти пасажирам:

«Якщо ви прямуєте до Відня, а вагон через запізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.

Якщо ви у Відні, а вагон Відень — Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті — не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 «Хортобадь» Відень — Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.

Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 «Хортобадь» Відень — Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті".

Зауважимо, що в таких випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації можна скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне.

Час поїздки між Віднем та Будапештом — 2,5 години.

Нагадаємо, днями «Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків на «гірські шатли» до Карпат.

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