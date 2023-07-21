Виключно за бажанням: адвокат пояснив, чи можуть строковики відмовитися від мобілізації

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а з початку серпня ще й діятимуть нові правила для строковиків.

Зокрема, їх можуть перевести до категорії мобілізованих. І якщо таке рішення буде прийнято, то в подальшому для них діятимуть загальні правила звільнення з військової служби.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в інтерв’ю ТСН.ua.

«Насправді були внесені зміни, яких стосувалася і поправка Мар’яни Безуглої. Там, зокрема, розглядалося питання виплат військовослужбовцям, в тому числі зачепили осіб, які наразі проходять строкову службу. Дійсно, особи, які відслужили певний час чи у них уже закінчився термін, на який їх було призвано на строкову службу, мають право укласти контракт або бути переведеними до категорії мобілізованих. Але це виключно за їх бажанням», — зазначив адвокат.

За його словами, в подальшому для цих осіб також діятимуть загальні правила звільнення з військової служби в разі наявності батьків з інвалідністю, неповнолітніх дітей тощо.

«Тобто якщо, наприклад, сьогодні особа проходить строкову службу і в неї є підстави для звільнення з військової служби саме у зв’язку з мобілізацією, то фактично вона може погодитися на мобілізацію та одразу подати рапорт на звільнення з військової служби», — розповів Ростислав Кравець.

В іншому разі, зауважив адвокат, фактично для особи нічого не змінюється, крім того, що її можуть вже залучати до безпосередніх військових дій.

«На сьогодні строковики не залучаються до військових дій. У разі, якщо вони будуть мобілізовані або підпишуть контракт, то в цьому випадку вони можуть бути залучені до проведення безпосередньо військових дій», — резюмував він.

Нагадаємо в Україні змінили порядок бронювання військовозобов'язаних.

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