36.71 / 37.32 41.00 / 41.86
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Швидкі результати практично неможливі»: генерал Сирський про «повільний» наступ та перевагу ЗСУ

17:57 18 липня 2023
ЗСУ

Просування українських військ під час контрнаступу йде повільніше, ніж очікувалося, через те, що російські окупанти сильно окопалися та замінували територію. Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, передає BBC.

«Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо», — повідомив він.

За його словами, Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію.

«Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б», — сказав Сирський.

На думку генерал-полковника, Україна має одну очевидну перевагу.

«Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії», — сказав він.

Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування.

Як писали «ФАКТИ», раніше Сирський повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку. В Міноборони пояснили, що це відволікаючий маневр, який росіяни робили не раз.

65

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стрибок у повітрі

Успіх чекає на ці п'ять знаків зодіаку в другій половині липня

Багатство

Багатство на підході: Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця липня

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

Гороскоп

Тільців супроводжуватиме успіх, у Раків з'являться несподівані ідеї, у Дів та Водоліїв можливі проблеми: гороскоп на 18 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту