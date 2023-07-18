«Швидкі результати практично неможливі»: генерал Сирський про «повільний» наступ та перевагу ЗСУ

Просування українських військ під час контрнаступу йде повільніше, ніж очікувалося, через те, що російські окупанти сильно окопалися та замінували територію. Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, передає BBC.

«Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо», — повідомив він.

За його словами, Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію.

«Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б», — сказав Сирський.

На думку генерал-полковника, Україна має одну очевидну перевагу.

«Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії», — сказав він.

Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування.

Як писали «ФАКТИ», раніше Сирський повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку. В Міноборони пояснили, що це відволікаючий маневр, який росіяни робили не раз.

65

Читайте нас у Facebook та Instagram