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Спорт

Чемпіон України загинув на війні з росією, сиротами стали двоє синів

18:53 21 липня 2023
Андрій Кириченко

Ім'ям ще одного героя поповнився сайт-реквієм «Ангели спорту», який було створено на згадку про загиблих на війні з росією українських спортсменів. У боях з окупантами на Донеччині загинув чемпіон України з академічного веслування Андрій Кириченко з позивним Керя, про це повідомляє національна федерація на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Кириченко вступив до лав ЗСУ. Він з дитинства професіонально займався академічним веслуванням, брав участь у чемпіонаті світу серед юніорів та мав звання майстра спорту. У 40-річного воїна залишилися дружина та двоє синів, які пішли стопами батька і займаються академічним веслуванням.

Прощання з героєм відбудеться 22 липня у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування Денис Борейко віддав життя на війні за Україну.

Фото Facebook

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