Мессі відзначив дебют у США шикарним переможним штрафним на 90+4-й хвилині: відео гола-красеня

Легендарний чемпіон світу з футболу Ліонель Мессі, який підписав контракт з «Інтер Маямі», блискуче розпочав американський відрізок своєї кар'єри. У ніч на суботу, 22 липня, аргентинець на домашній арені дебютував у складі своєї команди в матчі 1-го туру Кубка ліг MLS + MX, у якому зустрічалися суперники по групі Південь 3 — «Інтер Маямі» та мексиканський «Крус-Асуль». Вже в компенсований арбітром час Ліонель на захват публіки шикарно виконав штрафний удар і приніс господарям поля перемогу — 2:1.

Зазначимо, що рахунок у поєдинку, у якому за господарів усю зустріч відіграв футболіст збірної України Сергій Кривцов, на 44-й хвилині зусиллями Роберта Тейлора відкрив «Інтер Маямі». Але в середині другого тайму мексиканці завдяки голу Уріеля Антуни зрівняли рахунок. Та все ж на 90+4 хвилині дебютант Мессі сказав своє вагоме слово — 2:1.

Після закінчення поєдинку 36-річний Мессі прокоментував дебютний м'яч та перемогу свого клубу. «Поїхали! Для мене та для всієї команди дуже важливо було розпочати з перемоги. Ми продовжуємо», — написав нападник в одній із соціальних мереж.

Відреагував на успіх і офіційний обліковий запис «Інтер Маямі» в одній із соціальних мереж. «Кричіть: «Лео!», — вказано під відео з голом аргентинця.

До речі, 10-річний син Кривцова Андрій виявився далекоглядним і зробив спільне фото з легендою (а як бонус — і з іншою ексзіркою «Барселони» Серхіо Бускетсом) ще до гри. «Коли відвідав татове тренування», — підписала фото дружина футболіста збірної України Юлія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Ліонеля Мессі визнали найкращим у сезоні Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Інтер Маямі»

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