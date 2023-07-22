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Спорт

«Ми домовилися з Коноплянкою»: легенда збірної України знайшов новий клуб за кордоном

11:59 22 липня 2023
Євген Коноплянка

Одна з легенд збірної України Євген Конополянка, який у минулому сезоні виступав за польську «Краковію», продовжить кар'єру за кордоном. Експівзахисник «Дніпра» та «Шахтаря» найближчими днями у статусі вільного агента підпише контракт на два роки (з можливістю пролонгації ще на сезон) із бронзовим призером чемпіонату Румунії «Клужем», який перервав серію з п'яти чемпіонств поспіль.

«Ми домовились з Коноплянкою. У неділю він прибуває до Клужа, щоб підписати контракт. Він цінний гравець, і немає потреби говорити, що має вражаюче резюме. Гравець, який багато знає про футбол та допоможе команді», — цитує власника «Клужа» Іоана Варгу digisport.ro.

Нагадаємо, що, крім «Краковії», 33-річний Коноплянка, в активі якого 87 поєдинків та 21 м'яч у футболці збірної України, вже встиг пограти за кордоном у складі німецького «Шальке» (віцечемпіон Німеччини) та іспанської «Севільї» (переможець Ліги Європи).

Свого часу Євген Коноплянка грав за "Шальке" проти "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком

Додамо, що в сезоні, що стартував, «Клуж» під керівництвом нового головного тренера італійця Андреа Мандорліні виграв два стартові матчі і лідирує в чемпіонаті країни. У кваліфікації Ліги конференцій восьмиразовий чемпіон Румунії 27 липня та 3 серпня зіграє з турецьким клубом «Адана Демірспор».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Коноплянка назвав три найпам'ятніші голи у своїй кар'єрі.

Фото Олександра ПОПОВА, Profimedia

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