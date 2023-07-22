Чи має право поліція оштрафувати водія за відсутність посвідчення, якщо воно не відкривається у «Дії»: пояснюють юристи

В Україні, де планують реформувати систему видачі водійських посвідчень, відповідно до законодавства, водіям дозволено користуватися електронним варіантом водійського посвідчення в «Дії» при перевірці документів поліціянтами. Показувати одночасно документи в оригіналі немає потреби. Проте, бувають випадки, коли з технічних причин неможливо відкрити «Дію», пише Doradvokat.

Теоретично технічна несправність можлива, коли мова йде про застосунок. В ньому може статися збій, в результаті чого він просто не відкриється, не підвантажить інформацію чи документи звідки випадково зникнуть.

Саме така ситуація сталася з водієм. На вимогу пред’явити свідоцтво про реєстрацію автомобіля в застосунку «Дія» його не виявилося. Воно щезло. Водій повідомив про це поліціянтів, проте вони виписали штраф в розмірі 425 грн за непред’явлення документів.

Водій звернувся до суду для оскарження постанови з огляду на незгоду з виписаним штрафом. Він зазначив в позові, що не може нести відповідальність за некоректну роботу державного застосунку «Дія».

Також до судових матеріалів було додано переписку з технічною службою «Дія». З огляду на факти та ситуацію, суд визнав відсутність будь-якої провини та умислу в діях водія і скасував штраф та визнав виписану постанову незаконною (постанова суду № 521/5725/23 від 12 липня 2023 року).

Таким чином, водії не несуть відповідальність за збої в роботі застосунку та не мають оплачувати штраф, якщо «Дія» не відкрилася або в ній не відображаються документи в момент зупинки автомобіля поліціянтами.

Раніше «ФАКТИ» писали, як водієві правильно пред’являти документи поліцейським.

125

Читайте нас у Facebook та Instagram