Володів мережею «прослушки»: у Москві знайшли мертвим відомого бізнесмена

У Москві за загадкових обставин у віці 40 років помер підприємець Антон Черепенніков, засновник групи IT-компаній «ІКС холдинг», які брали участь у реалізації так званого «пакету Ярової», що використовується для стеження за користувачами в інтернеті.

Тіло бізнесмена виявили сьогодні вночі в його офісі на Мічурінському проспекті. Попередня причина смерті — зупинка серця, йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Черепенников народився 1983 р. у Москві. Закінчив Московський державний будівельний університет, після чого створив компанію «Основа Лаб». У 2015 р. підприємець придбав «Малвін Системс» та об'єднав компанії у ДК «Цитадель». Того ж року, спільно із засновником кіберспортивного клубу Natus Vincere Олександром Кохановським, Черепенніков створив кіберспортивний холдинг ESforce на базі клубу Virtus.pro. У 2016 році він заснував групу IT-компаній «Форпост», а в березні 2018 року — компанію ТОВ «Криптоніт». Через дев'ять місяців Черепенников створив «ІКС холдинг», який об'єднав близько 30 ІТ-компаній, у тому числі розробник систем зберігання даних YADRO, група компаній у сфері інформаційної безпеки «Цитадель», науково-дослідна компанія «Криптоніт», «Бюро 1440», що працює над створенням низького рівня.

Компанії групи «Цитадель», зокрема, розробляли системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) — обладнання, яке оператори систем зв'язку встановлювали відповідно до «закону Ярової», згідно з яким вони зобов'язані зберігати протягом 30 діб текстові, голосові, відео- та інші повідомлення користувачів. Тобто за його допомогою спецслужби можуть прослуховувати телефони та стежити за діями користувачів в інтернеті.

У вересні 2020 року холдинг увійшов до складу «Юесем телеком», підконтрольний одному з найбагатших людей росії бізнесменові Алішеру Усманову, що входить до найближчого оточення диктатора путіна. У березні 2022 р. Черепенніков викупив компанію і вийшов зі складу USM. За даними з відкритих джерел, виторг «ІКС холдингу» за підсумками 2022 року склав 91 млрд руб.

25 лютого 2023 року Черепенніков та його «ІКС Холдинг» включили до санкційних списків США.

Як писали ФАКТИ, через раптові проблеми із серцем помер 46-річний заступник міністра освіти Петро Кучеренко. Він повертався із робочої поїздки на Кубу. На борту літака Кучеренку раптово стало погано. А на початку липня під час запливу Волгою помер головний прокурор Чувашії Андрій Фомін. У нього за 150 метрів від берега нібито зупинилося серце.

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