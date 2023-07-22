Вільнюський саміт НАТО зміцнив шляхи у правильності його тактики затягування війни: Сергій Гармаш — про страхи Заходу

Головний редактор видання «ОстроВ» Сергій Гармаш розповів, які висновки, на його думку, зробив російський диктатор володимир путін з Вільнюського саміту НАТО.

«Дуже цікавий спіч путіна на вчорашній нараді з членами російського Радбезу. Про нібито намір Польщі окупувати Західну Україну і навіть Білорусь.

Він однозначно підготовлений та відрепетирований заздалегідь. Видно, що пукін читає із суфлера. Та й саме «питання» Наришкіна, що «несподівано» підняв таку делікатну тему на камеру, явно допоміжне, — його сенс був лише тому, щоб дати можливість висловитися путіну. Знову ж таки — на камеру. Якби те, про що вони говорили, було правдою, а не інсценуванням, то це обговорювалося б за зачиненими дверима та під грифом «цілком таємно».

Отже, невипадково чергова лекція кремлівського історика-кустаря з'явилася саме зараз. Вона має конкретні цілі, послання та адресати цих послань.

Очевидно, що ця вистава спровокована Вільнюським самітом НАТО. Справа в тому, що він зробив явними для Москви три висновки:

1. У НАТО немає єдності щодо євроатлантичного майбутнього України, а, відповідно, і щодо цілей та підсумків цієї війни.

2. НАТО, як і раніше, керується страхом бути безпосередньо втягнутим у війну з рф.

3. Лідери НАТО не вірять у військову перемогу України та не хочуть поразки Росії.

Ці висновки зміцнили путіна у правильності його тактики затягування війни і надихнули на те що, щоб підігрівати страхи НАТО і посилювати протиріччя всередині блоку.

Звідси спроба путіни посварити поляків з українцями, литовцями, німцями та чехами. А також посилити ворожість європейців до США.

Звідси «аргументація» нездатності України виграти війну, і марність зусиль Заходу, який її підтримує. Звідси нагнітання ситуації на білорусько-польському кордоні та пряма загроза НАТО бути втягнутим там у прямий конфлікт із рф.

Звідси загроза полякам та литовцям, що їм доведеться безпосередньо воювати з росією.

Іншими словами, ПУТІН ПОБАЧИВ СТРАХИ ЗАХОДУ, І ТЕПЕР ПО ПОВНІЙ ЕКСПЛУАТУВАТИМЕ ЇХ для залякування західних урядів і народів і зіштовхування їх лобами.

Це передбачає демонстративну ескалацію на натовських кордонах Білорусі; посилення інформаційно-психологічних операцій рф у Європі, США і конкретно у тих країнах, які було названо у його спичі; а також посилення дипломатичних зусиль «друзів путіна» у всьому світі з примусу України до «мирних» переговорів", — написав він у Facebook.

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