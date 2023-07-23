«Перевіримо водіїв, кухарів, коханок»: НАЗК займеться військкомами та їхнім оточенням

Протягом трьох місяців Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) обіцяє перевірити на предмет незаконного збагачення не лише начальників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а й увесь керівний склад, а також їхніх родичів. Насамперед експерти дивитимуться на наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

Новіков почав свій коментар з того, що назвав одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у скоєнні одразу трьох злочинів, еталонним порушником.

«Тому, щоб з'ясувати, хто ще порушує законодавство, НАЗК протягом трьох місяців перевірить увесь керівний склад усіх військкоматів нашої країни. Це сотні керівників ТЦК» , — сказав чиновник.

Крім того, перевірку пройдуть близькі родичі посадових осіб. Це брати і сестри, діти, батьки самої особи та батьки дружини/чоловіка.

«Ми запросили інформацію Міноборони, оскільки це структури, які підпорядковуються Міноборони та Генштабу ЗСУ. Після отримання повного списку кожен з них буде перевірений. І не тільки кожен з них, а й майно близьких родичів… Брати, сестри, племінники — всі… Водіїв, кухарів, коханців та коханок також перевіримо», — попередив Новіков.

За словами Новікова, під час війни зловживання військовослужбовцем Центру комплектування «є не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з погляду етики».

Він також уточнив, що законом передбачено жорстке покарання за скоєння корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об'єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера, навіть якщо воно оформлене на близьких родичів.

Крім того, Новіков закликав журналістів та громадськість повідомляти про факти корупції, якщо такі будуть виявлені.

«Хочу закликати і всю журналістську спільноту, і громадян повідомляти про факти, коли рівень життя особистості не відповідає декларації такої особи. Це стосується насамперед керівників», — сказав голова НАЗК.

Раніше ФАКТИ повідомили, що ДБР вже відкрило кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення на 188 млн грн. та порушення порядку несення військової служби колишнім керівником Одеського регіонального центру комплектування Євгеном Борисовим.

14

Читайте нас у Facebook та Instagram