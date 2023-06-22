НАЗК закликали якомога швидше перевірити діяльність мера Львова Андрія Садового: про що йдеться

Впродовж декількох років мер Львова Андрій Садовий незаконно виписує величезні премії своїм заступникам. У регламенті йдеться, що це питання підлягає розгляду та обговоренню на пленарному засіданні міськради не рідше одного разу на квартал. Обов’язкова умова — звіт конкретного заступника.

«Депутати мають надати оцінку заступникам і потім на підставі того, на що вони напрацювали, їм надають премію. Жоден заступник мера не звітувався перед депутатським корпусом, але міський голова чітко кожен місяць, а то й два рази на місяць нараховує заступникам шалені премії», — каже депутат Львівської міської ради Юрій Ломага.

Заяву депутата Ломаги підтверджують документи щодо преміювання заступників мера Садового. Щедре виділення бюджетних грошей здійснювалось на підставі прямих розпоряджень міського голови. Вони були підписані Андрієм Садовим особисто всупереч вимогам, передбаченим регламентом. Такі рішення призвели до розтрати коштів з міського бюджету. Йдеться про десятки мільйонів гривень.

«Ці щомісячні премії в межах двохсот відсотків їхніх посадових окладів. Але там ще, крім премій, є виплати різної матеріальної допомоги, на оздоровлення, на покращення соціально-побутових умов», — розповіла голова бюджетної комісії міськради Наталія Шелестак.

Журналісти-розслідувачі закликали НАЗК якомога швидше перевірити діяльність міського голови Львова Андрія Садового.

«Правоохоронці повинні покласти край діям, які мають корупційний характер і призводять до шаленої розтрати бюджетних коштів в умовах війни. Журналісти-розслідувачі й надалі будуть контролювати цю ситуацію. Відповідні інформаційні запити для оцінки діянь міського голови Львова скеруємо до президента України, ВРУ, Генпрокуратури та ДБР. Маємо зупинити розкрадання міста Львова, яке триває протягом 17 років правління Андрія Садового», — йдеться в дописі інформагенції «Вголос».

Нагадаємо, 25 травня депутат Олексій Різник під час сесії Львівської міської ради зачитав звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), аби провести перевірку діяльності міського голови м. Львова на предмет наявності корупційного правопорушення.

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