Скандальному ексвійськкому Борисову повідомили про підозру, але він зник: перші подробиці від Зеленського

У суботу, 22 липня, правоохоронці доповіли президенту Володимиру Зеленському про ситуацію з колишнім одеським військкомом Євгеном Борисовим, щодо якого ГБР вже відкрило кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення на 188 млн грн. та порушення порядку несення військової служби. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби».

Логічно, що одним лише звільненням ця історія не має завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству", — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що в Україні триває загальна перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів.

«Кожне таке „кабінетне“ порушення у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення — неминуча», — наголосив Зеленський.

А що ж ДБР?

ДБР також повідомляє, що Борисову оголосили про підозру. Водночас наголошується, що «місцезнаходження підозрюваного уточнюється».

ДБР стверджує, що під час досудового розслідування зібрало «величезний власний масив доказової бази».

Було вивчено дані журналістського матеріалу та НАЗК, яке також стверджує, що Борисов незаконно збагатився на суму в 188 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли особняк та офіс в Іспанії на 4,5 млн євро, що належать його матері та дружині.

Згодом правоохоронці встановили, що теща ексвійськкома протягом останніх років стала власницею цінного автопарку, не маючи для цього достатніх засобів законного походження, додає ГБР. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

У Державному бюро розслідувань конкретизували, що колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368−5 КК України);



у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану — вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст. 407 КК України);



в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Залишилось тільки знайти…

Раніше ФАКТИ повідомили, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автомобілів на мільйони доларів.

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