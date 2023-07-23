Суперпідживлення на основі дріжджів і пшона: підлийте під кожен кущ, і огірки будете щодня збирати мішками (відео)

Досвідчені городники вправно використовують для підживлення городини картопляне лушпиння, йод, настій з рослин кропиви, а також готують для рослин спеціальні цілющі коктейлі.

Саме такий засіб запропонував випробувати на своїй грядці автор популярного каналу «Поради біолога».

В його основі — звичайне пшоно (10 столових ложок), до якого додається пакетик (12 г) сухих дріжджів.

Суміш заливається водою (2 літра) і настоюється протягом 6 годин, після чого добре перебивається у блендері.

До відцідженого розчину слід додати ще 1 літр води, а далі 2 склянки розчину розмішуємо у 10 літрах води і поливаємо рослини під корінь з розрахунку 300 мл на кущ протягом 21 дня.

Нагадаємо, раніше автор каналу розповів про неймовірну ефективність підживлення для огірків з молока і активованого вугілля.

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