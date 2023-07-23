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Влад Яма «засвітився» на півдні України: фанати спантеличені

12:49 23 липня 2023
Родина хореографа у США

Після нападу російського ворога на Україну відомий хореограф Влад Яма подібно до Потапа та низки інших українських зірок «затримався» за кордоном, прийнявши для себе рішення не повертатись на Батьківщину.

Через деякий час він зізнався, що знаходиться Сполучених Штатах Америки, але запевнив, що виїхав цілком легально, до того, як кордони закрили для чоловіків призовного віку.

Також Влад майже припинив публікацію у соцмережах фото та постів — ймовірно, утомившись пояснювати свої дії та читати образи від жінок-колег.

Але напередодні зірковий танцівник розмістив у сторіз знімок з сином Леоном на плечах, на якому зазначено, що його зроблено на Одещині, на популярному курорті Санжейка.

Фанати дуже здивувалися: невже зірковий хореограф повернувся у рідні місця?

У групах шанувальників в Мережі навіть розгорілася дискусія: одні писали, що приїзд хореографа цілком можливий, адже у нього в Україні залишилися батьки та рідний брат. А повернувся він без зайвого розголосу, тому що не хоче чути звинувачень у «зраді» від прихильників та колег по шоубізу.

Прихильники іншої точки зору писали, що на рідких публікаціях Влада в Інстаграмі вказано, що власник акаунту знаходиться в Сполучених Штатах, а соцмережа відноситься до таких справ серйозно.

Врешті решт шанувальники вирішили написати танцівнику в Дірект, вказавши в посланні, що вони не перестануть його любити, навіть якщо Влад затримався за кордоном без явної причини — адже як він як батько повинен дбати про свою дитину.

Звичайно, подібна точка зору не витримує ніякої критики, адже від негараздів війни страждає велика кількість українців, в тому числі і в рідному для хореографа Запорожжі.

Але Влад Яма знайшов її цілком слушною і сьогодні подякував шанувальникам за те, що вони знайшли в собі сили залишатись людьми.

Нагадаємо, що ще однією зіркою, яка знайшла в собі сили повернутись до України, став Дмитро Монатік, який нині дає багато концертів у найнесподіваніших локаціях в Україні, і виїздить з благодійними турами за кордон.

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