Монатік співав у бомбосховищі «Охматдиту» під час масованого ракетного удару по Києву

Популярний співак Дмитро Монатік, який через війну рідко бачиться зі своїми дітьми, під час масового ракетного удару по Україні 15 листопада перебував у Києві. Він приїхав підтримати маленьких пацієнтів та лікарів дитячої лікарні «Охматдит». Саме в цей час розпочалася повітряна тривога, у місті було чути вибухи.

Але Дмитро не скасував виступ, разом з дітьми та персоналом він спустився до укриття, де влаштував імпровізований концерт.

«Приїхав підтримати @ohmatdyt, з яким ми співпрацюємо вже багато років. Любі лікарі, медсестри та медбрати, дорогі батьки діток, які борються за своє життя, від усієї душі дякую вам за просто неймовірну титанічну щоденну працю. Не дивлячись на такий складний час, ви продовжуєте гідно виконувати свою роботу та рятуєте наше майбутнє покоління!

В наших реаліях, через повітряну тривогу, довелось зупинити концерт та спуститися до бомбосховища, де ми і продовжили виступ, направлений на підняття настрою та морального духу", — написав Монатік в Інстаграм, опублікувавши відео виступу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Тіна Кароль у Німеччині відвідала в лікарні українську рятувальницю, яка постраждала від обстрілів.

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