39.98 / 40.66 40.39 / 41.44
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Монатік співав у бомбосховищі «Охматдиту» під час масованого ракетного удару по Києву

15:59 16 листопада 2022
Дмитро Монатык

Популярний співак Дмитро Монатік, який через війну рідко бачиться зі своїми дітьми, під час масового ракетного удару по Україні 15 листопада перебував у Києві. Він приїхав підтримати маленьких пацієнтів та лікарів дитячої лікарні «Охматдит». Саме в цей час розпочалася повітряна тривога, у місті було чути вибухи.

Але Дмитро не скасував виступ, разом з дітьми та персоналом він спустився до укриття, де влаштував імпровізований концерт.

«Приїхав підтримати @ohmatdyt, з яким ми співпрацюємо вже багато років. Любі лікарі, медсестри та медбрати, дорогі батьки діток, які борються за своє життя, від усієї душі дякую вам за просто неймовірну титанічну щоденну працю. Не дивлячись на такий складний час, ви продовжуєте гідно виконувати свою роботу та рятуєте наше майбутнє покоління!

В наших реаліях, через повітряну тривогу, довелось зупинити концерт та спуститися до бомбосховища, де ми і продовжили виступ, направлений на підняття настрою та морального духу", — написав Монатік в Інстаграм, опублікувавши відео виступу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Тіна Кароль у Німеччині відвідала в лікарні українську рятувальницю, яка постраждала від обстрілів.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Уламок ракети

Під Києвом діти знайшли збиту ракету та несли її показувати (фото, відео)

Чим підгодувати кущі та дерева під зиму: дачники назвали ТОП-3 безкоштовних кошти

ТОП-3 безкоштовихі засобів для підживлення дерев і кущів під зиму: не втрачайте час і гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту