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Шоу-бізнес

В Юрмалі помітили Меладзе, а Пугачова може зустрітися з Лободою

16:45 23 липня 2023
Алла Пугачова з чоловіком

На тихій вуличці Юрмали місцеві блогери та репортери знайшли новий об'єкт для уваги — легендарну співачку Аллу Пугачову.

Про це пишуть латвійські ЗМІ.

«Це й не дивно, адже кожна її поява на вулицях міста не залишається непоміченою. Камери смартфонів та відеокамери відразу направляються на співачку, яка насолоджується відпочинком із сім'єю», — пишуть автори статті.

Протягом дня її можна помітити під час прогулянки пляжем з чоловіком і дітьми, або ж на місцевому ярмарку. А ввечері родина з'являється у ресторанах, де насолоджується кулінарними багатствами Юрмали.

Крім того, нещодавно у місті помітили популярного виконавця Валерія Меладзе. Виявляється, він виступав на приватному заході, де виконав кілька своїх хітів.

На жаль, сенсації щодо виступу співака на фестивалі Лайми Вайкуле не сталося: вона сама спростувала інформацію про те, що Валерій Меладзе братиме участь у її фестивалі цього року.

Співак у Юрмалі

Місцеві блогери пишуть, що у найближчих планах подружжя Пугачової-Галкіна — відвідати казино в Ризі, яке розташоване в одному з готелів. Обоє — любителі пограти на автоматах, і співробітники казино вже знайомі з ними. Крім того, Алла та Максим начебто планують зустрітися у Ризі зі Світланою Лободою, яка зараз живе у цьому місті.

Також точно заплановані відвідини парою «Рандеву» Лайми Вайкулє, де виступлять Вєрка Сердючка, Віра Брєжнева, Андрій Макаревич та інші відомі артисти.

Нагадаємо, днями у мережі показали кліп пісні, з якої почалася слава Примадонни.

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