Ірану доведеться відповісти: Україна, Британія, Канада і Швеція подали спільний позов, вимагаючи компенсацій за збитий літак

Україна, Велика Британія, Канада і Швеція подали до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Ірану. Чотири країни вимагають, щоб іранська влада принесла офіційні вибачення і виплатила компенсації за збитий у січні 2020 року український пасажирський літак. Нагадаємо, Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) було збито 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули всі 187 осіб на борту — 176 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Літак, що виконував регулярний рейс PS752 з Тегерана до Києва, був збитий Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) незабаром після зльоту. По ньому було випущено дві ракети класу «земля-повітря».

Жертви були громадянами чотирьох країн, які тепер вимагають справедливості. Міжнародний суд ООН має змусити Іран офіційно публічно вибачитися і виплатити родичам загиблих повну компенсацію за заподіяну фізичну і моральну шкоду, а також повернути речі, що належали загиблим.

У позові підкреслюється, що Іран грубо порушив багатосторонній договір від 1971 року про запобігання загрозам для цивільної авіації. Тегеран також відмовився з'явитися в арбітражний суд для врегулювання спору.

Іран протягом трьох днів після загибелі літака заперечував свою причетність до трагедії. Потім Тегеран змінив свою позицію. Іранська влада заявила, що на тлі напружених відносин із Вашингтоном сталася трагічна помилка. Мовляв, КВІР прийняв пасажирський літак за американську крилату ракету. Сталося це через неправильну роботу радара і помилку навідника.

Україна вважає, що дії Ірану були навмисними.

Канада підкреслює, що у звіті іранської влади «не було навіть спроби відповісти на запитання, що ж сталося насправді».

Позивачі звинувачують Іран у тому, що він спочатку не вжив необхідних заходів для запобігання незаконним і навмисним діям, а потім не зміг або не захотів провести справедливе і прозоре розслідування відповідно до міжнародного законодавства.

Також у позові підкреслюється, що Тегеран свідомо приховав або навіть знищив частину доказів, намагаючись покласти провину на інші країни. Мали місце погрози і залякування членів сімей жертв катастрофи, які домагалися справедливості. Іранська влада фактично не захотіла співпрацювати з експертами Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Раніше «ФАКТИ» писали про ухвалення вироку 10 військовослужбовцям військово-повітряних сил Ірану та КВІР у справі про збитий український пасажирський літак в Ірані.

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