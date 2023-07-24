Голову Державної судової адміністрації викрили у підбурюванні до дачі хабарів суддям Верховного суду (фото)

В Україні триває боротьба з корупцією. НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомили в НАБУ.

«За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги», — йдеться у повідомленні.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду.

«Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України», — повідомили в НАБУ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі майже в три мільйони доларів. Після цього на пленумі Верховного суду України було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду.

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