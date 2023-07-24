«Будівлю трясло»: ведучий «Сніданку з 1+1» потрапив під обстріл Одеси

Ведучий інформаційного шоу «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв, який розказав про пережите за останній рік, опинився в епіцентрі нічної атаки росіян на Одесу. Російські терористи вдарили по Одесі та області щонайменше двадцятьма ракетами всіх видів базування. Це була найпотужніша атака на місто з початку великої війни.

Гордєєв приїхав до Одеси, щоб взяти участь у щорічному волонтерському заході. Вночі, після виступу, ведучий відпочивав в готелі, коли оголосили повітряну тривогу і загрозу обстрілу.

«Ми з командою жили у готелі біля порту, — розповів Єгор. — Всі прокинулись від вибухів, будівлю трясло. Ми спустилися в укриття, серед нас були і хлопці з протезами, хоч їм і складно спускатись — всі разом йдемо, допомагаємо один одному. Усе добре. Цієї ночі на Одесу летіли ракети всіх калібрів — і з моря, і з суші. Майже не спав, зранку пішов до Собору, вдалося зайти всередину. Зараз там працюють волонтери. Служителі храму дуже мовчазні, не готові спілкуватись, а комунальники радіють, що живі. Друзі, не нехтуйте власною безпекою і спускайтесь при тривогах в укриття».

Попередньо, за даними ОВА, під час ракетної атаки Одеси постраждав історичний центр, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Зруйновані житлови будинки, пошкоджені памʼятки архітектури, зокрема Будинок вчених та Спасо-Преображенський собор.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Україні потрібен повноцінний повітряний щит — лише так можна перемогти російський ракетний терор.

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