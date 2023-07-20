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Країна: Італія
Мануфактура: Capodimonte
Час створення: 1960
Висота: 22 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Поруч зі старим храмом на околиці невеликого іспанського містечка жив жебрак. Щодня він просив милостиню, але все одно жив надголодь і носив лахміття. Одного разу, так нічого і не отримавши за цілий день, бідолаха залишився без їжі. Він був такий голодний, що став навколішки перед іконою в храмі і почав молитися:
- Господи, прошу тебе виявити милосердя і врятувати мене. Буду радий навіть маленькому шматочку хліба.
І раптом почув голос Божий:
- Бідолашна людина, у тебе таке просте бажання. Я виконаю. Мало того, я дам тобі чарівний гаманець. У ньому завжди лежатиме одна золота монета. Але не будь надто жадібним. Коли зрозумієш, що тобі вже вистачає грошей на забезпечене життя, викинь цей гаманець у море.
Жебрак з хвилюванням відкрив гаманець, що невідомо звідки з'явився в його руках, і побачив у ньому одну золоту монету. Ледве не збожеволівши від щастя, він швидко витяг її і тут де помітив, що в гаманці з'явилася наступна монета. Жебрак почав діставати золоті монети одну за одною — і зупинився лише тоді, коли поряд з ним утворилася досить помітна купка грошей.
На той час уже настав ранок і він відчув, що зголоднів ще більше. Жебрак подумав: «Добре піти купити трохи хліба». Однак він відразу згадав слова Бога про те, що, зібравши достатню кількість коштів для життя, потрібно буде викинути гаманець, тому вирішив витягнути ще трохи монет і лише потім вирушити за їжею.
За цим нескінченним заняттям нещасна людина провела кілька днів. Коли його бездиханне тіло знайшли служителі храму, поряд з ним височіла велика гора золотих монет.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пд
Тиск: 740 мм