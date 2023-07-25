Частина поїздів львівського напрямку затримуються через обстріли ворога: що відомо

В «Укрзалізниці», де нещодавно ввели нововведення щодо продажу квитків до Карпат, повідомили про змінення маршруту потягів львівського напрямку.

Причина зміни — російські обстріли.

Йдеться про поїзди, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області.

Так, станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів № 96 Рахів — Київ, № 3 Запоріжжя — Ужгород, № 87 Запоріжжя — Ковель.

«Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді», — йдеться у повідомленні.

В компанії попередили, що пасажирів з квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, будуть приймати на наступні рейси. Обмінювати квитки необов'язково.

Затримуються:

Поїзд № 3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд № 96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;

Поїзд № 87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.

Пізніше в УЗ додали, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

Нагадаємо, нещодавно в «Укрзалізниці» повідомили про зміни в маршруті потягу Київ-Відень. Відтепер кінцева зупинка буде у Будапешті.

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