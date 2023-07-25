Нічна атака ворога «шахедами»: частину дронів збито, проте є влучання

В ніч на вівторок, 25 липня, російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «шахед».

Силам ППО вдалося збити частину ворожих дронів.

Полтавська область

Як повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на території області українські сили ППО збили ворожий безпілотник.

Черкаська область

Також цієї ночі росіяни атакували Черкаську область ударними БПЛА.

«Маємо три влучання. Два „шахеди“ поцілили в поля, ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя минулось без потерпілих і пожеж», — написав очільник ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Сумська область

Над Сумською областю засобами ППО знищено один БПЛА типу «шахед».

Житомирська область

Росіяни «шахедами» пошкодили інфраструктурний об'єкт у Житомирській області.

«За попередньою інформацією внаслідок удару „шахедами“ постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють», — написав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Крім того, росіяни двічі за ніч обстрілювали Мирівську громаду Нікопольського району, випустивши півдесятка снарядів з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки та 3 господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу між ЗСУ та російськими окупантами відбулось понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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