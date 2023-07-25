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На вагу золота: ніколи не викидайте шкарлупу яєць та інші компоненти — завдяки їм огірків і томатів наростає не менше тони за ніч

16:37 25 липня 2023
огірки

У липневу спеку досвідчені городники продовжують вносити добрива під кущі овочів, щоб продовжити активний розвиток рослин.

Автори популярного каналу «Поради біолога» пропонують рецепт натурального добрива, на яке особливо добре реагують огірки.

Для приготування добрива потрібно яйце, шматочок хліба та пакетик сухих дріжджів. Все залити двома літрами води та збити блендером. Потім отриману суміш залишити на 2 години. Після цього процідити через сито, додати ще літр води.

Усього вийде три літри базового розчину.

Дві склянки слід розвести у 10 літрах води та поливати овочі під корінь раз на три тижні. Під кожен кущ потрібно дати близько 300 мл підживлення.

Раніше ми розповіли, як приготувати підживлення для огірків з молока та активованого вугілля.

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