Ледачий пиріг з яблуками та абрикосами від Тетяни Литвинової: такий смачний, що ви гарантовано будете готувати його кожен день

Мережа переповнена різними варіаціями «ледачих» пирогів і піц, основою для яких слугує готовий листковий лаваш. Але шеф-кухар, ресторатор, екс-суддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна», кулінарна експертка програми «Все буде добре» Тетяна Литвинова вирішила таким же простим способом приготувати на сковорідці пиріг з яблуками та абрикосами.

«Це настільки просто і смачно, що в вас не буде жодної відмовки, щоб його не приготувати», — стверджує відома кулінарка.

Вам знадобляться:

лаваш — 200 г

яблука — 700 г

абрикоси — 300 г

цукор — 80 г

топлене масло — 50 г,

журавлина — 100 г

ванільний цукор — 1 ч л.

Для заливки:

яйця — 5 шт

сметана 15−20% - 200 г

Етапи приготування

1. Нарізати лаваш на трикутні смужки.

2. Нарізати яблука тоненькими слайсами і поставити готувати з вершковим маслом та цукром на 10−15 хв, щоб випарувати вологу.

3. Смазати пательню топленим маслом.

4. Змішати сметану з яйцями і додати ванільний цукор.

5. Смазати пательню топленим маслом. Покласти 1/3 частину лавашу на дно та викласти звекруху всі яблука і 1/3 частину заливки зверху. Розрівняти.

6. Покласти зверху нарізаний лаваш, потім абрикоси і знову лаваш, залити заливкою.

7. Готувати на мінімальному вогні 20−25 хвилин під закритою кришкою. Потім накрити пергаментом і обережно перегорнути на кришку. Потім викласти просто на пергаменті в пательню і готувати ще 5−10 хвилин чи до хрусткої скоринки.

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