Чарівний здобний пиріг нашвидкуруч: від такої смачної випічки неможливо відмовитись

Зараз літо, багато ягід та фруктів. Господині вже готують компоти на зиму, варять варення та джеми.

Але не варто забувати про те, що саме зараз пироги з ягодами та фруктами такі смачні та запашні.

Кулінарки «Ґаздині» пропонують рецепт смачного пирога з ягодами, який готується просто і легко.

Інгредієнти: Молоко 400 мл

Цукор 120 гр

Сіль 1 ч. л.

Яйця 2 шт (з них один жовток залишаємо)

Дріжджі 7 грам або свіжих 18 гр

Розпушувач 5 гр

Олія 50 гр

Вершкове масло 60 гр

Оцет 9% 1 ст. ложка

Борошно 700−750 гр

Для змащення: 1 жовток + 1 ст. л. молока Приготування: У тепле молоко всипати цукор та дріжджі, перемішати все до розчинення дріжджів. Додати олію, яйця, сіль та розпушувач — і знову все перемішати до однорідності. В масу додати борошно в два прийоми, залишивши 50 гр для столу. Замісити тісто. Викласти тісто на стіл (воно ще липке), і додати м’яке вершкове масло та оцет. Ретельно вимісити тісто до еластичності та гладкості, залишити його для підйому на 1 годину в теплому місті. Коли тісто підійшло, викласти його на стіл, не обминаючи, поділити на стільки частин, скільки булочок хотілося б зробити (кожен вибирає на свій смак). Залишити для вистоювання на 10 хвилин, прикривши плівкою або рушником. Потім кожну частину розкачати в пласт, край якого викласти смужкою ягоди й згорнути в рулет до половини пласта. На частині, що залишилася, зробити по ходу скачування тіста розрізи товщиною в 1 см, але не до кінця, залишивши до краю теж 1 см. Продовжити згортати рулет. Місцем стику викласти на деко, вистелене пергаментом. І так з кожною наступною частиною. На деку з’єдную щільно кожен з рулетиків. Залишити на 20 хвилин для підйому, прикривши рушником. Коли здобний пиріг підніметься, потрібно змастити яєчною сумішшю та помістити в духовку, розігріту до 180 градусів на 35−45 хвилин. Зверху змастити пиріг вершковим маслом та дати йому трохи охолонути. Потім витягнути з форми та можна подавати до столу.

Пиріг виходить дуже смачним, здобним, від нього неможливо відірватися, тісто ніжне, як пух, ароматне.

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