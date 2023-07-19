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Чарівний здобний пиріг нашвидкуруч: від такої смачної випічки неможливо відмовитись

16:10 19 липня 2023
пиріг

Зараз літо, багато ягід та фруктів. Господині вже готують компоти на зиму, варять варення та джеми.

Але не варто забувати про те, що саме зараз пироги з ягодами та фруктами такі смачні та запашні.

Кулінарки «Ґаздині» пропонують рецепт смачного пирога з ягодами, який готується просто і легко.

Інгредієнти:

Молоко 400 мл
Цукор 120 гр
Сіль 1 ч. л.
Яйця 2 шт (з них один жовток залишаємо)
Дріжджі 7 грам або свіжих 18 гр
Розпушувач 5 гр
Олія 50 гр
Вершкове масло 60 гр
Оцет 9% 1 ст. ложка
Борошно 700−750 гр


Для змащення:

1 жовток + 1 ст. л. молока

Приготування:

У тепле молоко всипати цукор та дріжджі, перемішати все до розчинення дріжджів.

Додати олію, яйця, сіль та розпушувач — і знову все перемішати до однорідності.

В масу додати борошно в два прийоми, залишивши 50 гр для столу. Замісити тісто.

Викласти тісто на стіл (воно ще липке), і додати м’яке вершкове масло та оцет.

Ретельно вимісити тісто до еластичності та гладкості, залишити його для підйому на 1 годину в теплому місті.

Коли тісто підійшло, викласти його на стіл, не обминаючи, поділити на стільки частин, скільки булочок хотілося б зробити (кожен вибирає на свій смак).

Залишити для вистоювання на 10 хвилин, прикривши плівкою або рушником.

Потім кожну частину розкачати в пласт, край якого викласти смужкою ягоди й згорнути в рулет до половини пласта.

На частині, що залишилася, зробити по ходу скачування тіста розрізи товщиною в 1 см, але не до кінця, залишивши до краю теж 1 см.

Продовжити згортати рулет. Місцем стику викласти на деко, вистелене пергаментом.

І так з кожною наступною частиною. На деку з’єдную щільно кожен з рулетиків.

Залишити на 20 хвилин для підйому, прикривши рушником.

Коли здобний пиріг підніметься, потрібно змастити яєчною сумішшю та помістити в духовку, розігріту до 180 градусів на 35−45 хвилин.

Зверху змастити пиріг вершковим маслом та дати йому трохи охолонути. Потім витягнути з форми та можна подавати до столу.

Пиріг виходить дуже смачним, здобним, від нього неможливо відірватися, тісто ніжне, як пух, ароматне.

Раніше ми розповідали, як приготувати чизкейк з лохиною без випікання.

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