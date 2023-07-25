Правоохоронець вимагав хабар у військового, а отримавши гроші, намагався позбутися їх і втекти
У Сумах співробітники Державного бюро розслідувань затримали офіцера військової служби правопорядку, який вимагав у діючого військовослужбовця хабар у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба ДБР.
Військового, який перебував у Сумах у відпустці, запідозрили у порушенні адміністративного законодавства — нібито він був напідпитку. Відтак офіцер ВСП почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.
Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера.
Проте коли фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР то намагався викинути гроші та втекти.
Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку липня НАБУ і САП за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника народного депутата від «Слуги народу» на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Згодом скандальна історія отримала закономірне продовження.
Фото ДБР199