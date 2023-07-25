Правоохоронець вимагав хабар у військового, а отримавши гроші, намагався позбутися їх і втекти

У Сумах співробітники Державного бюро розслідувань затримали офіцера військової служби правопорядку, який вимагав у діючого військовослужбовця хабар у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Військового, який перебував у Сумах у відпустці, запідозрили у порушенні адміністративного законодавства — нібито він був напідпитку. Відтак офіцер ВСП почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера.

Слідчі дії на місці злочину

Проте коли фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР то намагався викинути гроші та втекти.

Фігурант намагався позбутися доказів

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку липня НАБУ і САП за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника народного депутата від «Слуги народу» на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Згодом скандальна історія отримала закономірне продовження.

Фото ДБР

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