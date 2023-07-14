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Суспільство та люди

Натякали на хабар: на українсько-польському кордоні спалахнув скандал через відмову митниці пропустити авто для ЗСУ (відео)

18:41 14 липня 2023
Митниця

На одному з пунктів пропуску Львівської митниці митники затримали авто, яке прямувало в Україну для потреб Збройних сил України. Про це йдеться у відео, яке оприлюднила підприємницька платформа «ДІЙ».

На відео чоловік сказав, що митник відмовився представитися та перебував у стані алкогольного сп`яніння.

«Людина в алкогольному сп’янінні на території митного поста „Смільниця“ затримує автомобіль для Збройних сил України», — повідомив він.

В описі до відео сказано, що митник у приватній розмові натякав на хабар, а після відмови — заблокував вʼїзд машини на невизначений термін.

Також в іншому відео, оприлюдненому платформою «ДІЙ» сказано, що цей митник їздить на автомобілі AUDI A8, яку не так просто купити на зарплатню звичайного митника.

Після публічного розголосу цієї ситуації митники дозволили провести авто для ЗСУ.

«Все найгірше все позаду. До речі, хочеться привітати з високою громадянською позицією. Адже саме розголос дав оцей результат. Так, нас відпустили. Взагалі, жодних претензій немає. Просто віддали документи і кажуть: все, ви — вільні, можете їхати. 20 з лишнім годин тривала оця єрунда», — повідомив чоловік, що займався транспортуванням авто.

Користувачі Facebook обурюються в своїх коментарях до відео.

Як писали «ФАКТИ», в лютому СБУ та ДБР провели масові обшуки на всіх українських митницях.

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