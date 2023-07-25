Шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ: на Чернігівщиині затримано зрадницю

Контррозвідка Служби безпеки продовжує виявляти зрадників, які співпрацюють з головне управління генерального штабу зс рф (більш відоме як гру). Цього разу було затримано жінку, яка допомагала рф збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області.

За вказівкою російської спецслужби вона приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на північних рубежах нашої держави.

У СБУ констатують — насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Також вона планувала виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону, дані про які загарбники мали б використати для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Затримали фігурантку традиційно — під час спроби передачі даних. Засобом зв'язку слугував мобільний телефон, який було вилучено і додано до матеріалів кримінального провадження.

На підставі зібраних доказів зрадниці було повідомлено про підозру за частиною 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), суд взяв її під варту.

Попри те, що вона повністю визнала свою провину, зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше вже на Херсонщині Служба безпеки України затримала зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники на Херсонщині. Жінка виявилася контрактницею однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій.

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