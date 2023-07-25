Як приховати подвійне підборіддя за допомогою макіяжу: поради візажистки Тетяни Бойко

Напевно, багато хто знає анекдот про те, як ховрах фотографував хом'ячка, у якого мордочка ніяк не поміщалася в об'єктив. Щоб розв'язати проблему, ховрах йому сказав: «Коли я запитаю, які цукерки твої улюблені, скажи, витягнувши губи: «Му-му». Хом'ячок погодився. Ховрах довго шукав потрібний ракурс і нарешті запитав: «Хом'ячок, то які твої улюблені цукерки?» «Ба-тон-чики», — розплився у широкій усмішці хом'ячок. Анекдот смішний, але в житті, коли обличчя надто повне, не до сміху. Однак, дотримуючись порад професійного візажиста, виявляється, можна зробити обличчя візуально менш повним. Секретами макіяжу для повних жінок з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська візажистка, засновниця та викладачка авторської школи макіяжу Тетяна Бойко, якій довіряли свої обличчя багато хто з відомих особистостей, зокрема співачки Патрісія Каас та Інгрід.

«Грамотний макіяж — це мистецтво, яке дозволяє правильно моделювати обличчя»

— Приховати друге підборіддя можна за допомогою макіяжу, — каже Тетяна Бойко. — Для цього потрібно знати, що, затемнюючи певні зони на обличчі, їх можна зробити меншими, а освітлюючи — навпаки, збільшити. Щоб приховати друге підборіддя, необхідно трохи затемнити цю частину обличчя.

— Як зробити обличчя менш широким?

— Затемнивши бічні зони, можна його візуально звузити. Також при моделюванні такого обличчя віддайте перевагу висхідним (близьким до вертикальних) лініям, зокрема в макіяжі очей та брів. Це саме стосується й нанесення рум'ян.

— Багато хто з жінок зазначає, що при зайвій вазі очі зменшуються. Чому це відбувається? Як їх збільшити?

— Коли м'які тканини стають об'ємнішими, збільшується зона верхньої та нижньої повіки, що створює ефект набряклості. Через це очі здаються меншими. Для того щоб їх візуально збільшити, необхідно нанести темні матові тіні на об'ємні м'які тканини й таким чином їх зменшити. Що холоднішим буде відтінок, то кращим буде ефект.

— Яким ще чином зайва вага відбивається на обличчі?

— Крім другого підборіддя та набряклості повік, під очима з'являються мішки, щоки, що набрали об'єм, можуть провисати. Кожна людина має свої особливості. Через зайву вагу у когось може з'явитися потрійне підборіддя, а у когось — величезне суцільне.

— Що ж робити у таких випадках?

— Крім того, що потрібно регулювати свою вагу, важливо працювати з м'язами обличчя для підтримки його в тонусі. Це одна з умов краси та молодості. В інтернеті ви знайдете поради професіоналів з фейсбілдингу. Думаю, чи варто до них прислухатися.

— Які відтінки у декоративній косметиці протипоказані повному обличчю?

— Колірна гама у макіяжі справді може впливати на сприйняття обличчя. Світлі та теплі кольори, а також перламутрові текстури збільшують зони, на які наносяться. Їх не варто застосовувати, якщо обличчя повне. Зменшення певних зон досягається за допомогою темних, холодних та матових відтінків. Грамотний макіяж — це мистецтво, що дозволяє правильно моделювати обличчя.

«Червона помада чудово виглядатиме з білою сорочкою або білою сукнею»

— Чи правда, що володаркам повного обличчя краще відмовитися від світлого тонального крему, блиску для губ та глянсових помад?

— Все залежить від розміру обличчя. Якщо воно маленьке, то застосовувати світлі кольори доречно, а якщо велике, краще утриматися. Те саме стосується й губ. Якщо вони маленькі, застосовувати світлі кольори та текстури з блиском можна.

— Чи сумісні повне обличчя та червона помада? Чи краще від неї відмовитись?

— Червона помада підходить усім. Дуже важливо для неї зробити ідеальний тон обличчя, вирівняти усі рельєфи. І, звичайно, потрібно пам'ятати про те, що в образі мають домінувати очі або губи. Червона помада чудово виглядатиме з білою сорочкою або білою сукнею. Що стосується інших кольорів помад (рожевого, помаранчевого, бузкового), потрібно експериментувати, оскільки кожен випадок індивідуальний. Важливо враховувати, що теплі кольори помад збільшують губи і, відповідно, можуть зробити обличчя не таким повним, а от холодні відтінки можуть зменшувати губи й візуально зробити обличчя більшим. Пам'ятайте, що, якщо ви візуально збільшуєте якісь зони на обличчі, при цьому сусідні стають меншими.

— Яким кольорам тіней і туші віддати перевагу? Чи можна повним жінкам використовувати кольорову туш — наприклад, синю чи зелену?

— Темні тіні — чудовий варіант для повного обличчя. Вони збільшать очі. Наскільки тіні мають бути темними? Це залежить від побажань і стилю, головне — правильне розміщення відтінків, а воно багато в чому залежить від індивідуальних особливостей обличчя. Раджу підбирати відтінки, подібні до кольору шкіри. Їх ви знайдете в коричневій палітрі (від найсвітлішого — слонової кістки — до найтемнішого та навіть чорного). Натуральні відтінки нададуть макіяжу та образу природності. Від кольорових тіней у повсякденному макіяжі раджу утриматися, незалежно від того, повне у вас обличчя чи худе. Щодо туші, найкраще підійде чорна. Але й кольорова буде доречна для неформальних заходів та літнього макіяжу.

«Занадто тонкі брови зроблять обличчя більшим»

— Читала, що повним обличчям протипоказані короткі брови. А яка форма є оптимальною?

— Я схиляюся до натуральної форми, даної природою, і ніколи не змінюю брови кардинально. Гарні брови — середньої довжини з м'яким вигином. Занадто довгі прямі розширять обличчя. Тут багато тонкощів. Безперечно, важлива й ширина брів. Оптимальні помірно широкі, тому що занадто тонкі брови збільшать обличчя.

— Чи має переваги повне обличчя та як їх використовувати?

— Безперечно! Вважаю, що всі жінки гарні. І повні не є винятком. Їхні обличчя зазвичай мають добродушний вигляд і загалом створюють м'який та спокійний образ.

— Як зробити обличчя худішим на фото?

— Все, про що я зараз говорила, застосовуйте й для фотосесій. І ще: можна зробити макіяж контрастнішим, тобто активніше виконати затемнення та освітлення зон обличчя.

— А як приховати зайву худорлявість обличчя, тобто зробити його повнішим? Адже для багатьох жінок це також є проблемою.

— Для цього необхідно застосувати світліші та тепліші кольори в макіяжі. Також у моделюванні худого обличчя варто застосувати більше горизонтальних ліній, це означає, наприклад, зробити форму брів більш прямою, а рум'яна нанести вздовж вилиці.

— Чула про пластичну корекцію підборіддя філерами, коли його роблять гострішим. Чи можна досягти такого ефекту косметикою?

— Вважаю, що за допомогою косметики можна досягти практично будь-якого бажаного ефекту. Для створення ефекту трохи загостреного підборіддя слід затемнити його бічні поверхні, а на центральну частину нанести світлий колір. Макіяж — найбезпечніший спосіб перевтілення. Тренди швидко змінюються, як і побажання. Повернутися до натурального образу після пластичних процедур складно.

— Яку пораду дасте жінкам, які кажуть, що з віком бояться дивитися у дзеркало?

— Насамперед вчіться любити себе. Щоб підвищити самооцінку, зверніться до психолога. І, звичайно, дуже важливо взяти урок макіяжу у професіонала, який допоможе правильно змоделювати обличчя, зробивши потрібні акценти.

Раніше візажистка, викладачка Школи макіяжу Анна Баланюк розповіла «ФАКТАМ», як фарбуватися в далеку дорогу, які засоби декоративної косметики мають бути в косметичці.

Фото з альбому Тетяни Бойко

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