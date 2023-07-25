Продавав паливо ворогу: нардепа від ОПЗЖ Пономарьова взяли під варту

Генеральна прокуратура України повідомила про арешт народного депутата від забороненої «ОПЗЖ», який підозрюється у державній зраді (за деякими даними, йдеться про Олександра Пономарьова).

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Про це йдеться у повідомленні прокуратури в Telegram.

Як відомо, раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Раніше в СБУ повідомили, що під час повномасштабного вторгнення рф нардеп перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами. Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Нагадаємо, раніше в подібних кримінальних порушеннях запідозрили також родину олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

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