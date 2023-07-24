Добровільно співпрацював з окупантами: ще одному нардепу від «ОПЗЖ» повідомили про підозру у держзраді (фото)

Українські правоохоронці викрили на співпраці з ворогом ще одного представника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — за життя».

Як зазначають у Державному бюро розслідувань, повідомлено про підозру у держзраді чинному народному депутату України.

Фото ДБР

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення рф він поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками», — йдеться у повідомленні.

Афілійовані з депутатом підприємства досі надають у користування військовим рф приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами, а місцеві ЗМІ, які знаходилися в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду.

Фото ДБР

У ДБР також зазначають, що сам нардеп протягом тривалого часу залишався на окупованій території, де зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їхню підтримку та отримав навіть від них охорону.

Зрадник також відвідував тимчасово окупований Крим та росію, але через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України.

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Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та вручене клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять одночасні обшуки у народного обранця, в його офісах та у осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території.

У ДБР традиційно не називають прізвища підозрюваного, але народний депутат України Олексій Гончаренко повідомляє, що йдеться про парламентаря Олександра Пономарьова.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували «послугу"з виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Фото ДБР



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