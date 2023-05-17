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Україна

Це сором для росії: британська розвідка про збиття Україною «Кинджалів»

20:45 17 травня 2023
ракета Кинджал

Очевидна вразливість «Кинджалу», ймовірно, є несподіванкою і збентеженням для росії: президент росії володимир путін рекламував цю систему як непереможну. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

«Підвищена повітряна загроза над прикордонним регіоном росії викликатиме виняткове занепокоєння Повітряно-космічних сил, оскільки вони використовують цю територію для запуску повітряних сил на підтримку війни».

3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування «Кинджал». Згодом росія зробила пріоритетом спроби нейтралізувати покращені можливості української протиповітряної оборони, але в процесі цього втратила ще кілька ракет даного типу.

Протягом останнього тижня повітряні бої над російсько-українським кордоном активізувалися. Лише 13 травня 2023 року два сучасні бойові літаки та два вертольоти Повітряно-космічних сил росії зазнали катастрофи. Вони, ймовірно, були збиті над Брянською областю росії. Екіпажі загинули.

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