Іноуе — Фултон: відео яскравого нокауту в бою за два пояси чемпіона світу

У вівторок, 25 липня, в Токіо на рингу Ariake Arena пройшов вечір боксу, головною подією якого став бій за титул чемпіона світу в другій найлегшій вазі між володарем титулів WBC та WBO американцем Стівеном Фултоном (21 перемога, 8 з них — нокаутом, 1 поразка) та непереможним японцем Наоєю Іноуе (25 перемог, 22 з них — нокаутом).

Для японського боксера цей поєдинок став дебютним вже у четвертій ваговій категорії — у попередній, найлегшій, він став абсолютним чемпіоном світу. Не відчув особливих проблем Іноуе й у новому дивізіоні. Бій пройшов за повної переваги представника Азії — Наоя методично бив суперника, довівши справу до логічного кінця у восьмому раунді, ефектно відправивши суперника на підлогу рингу.

Додамо, що, згідно зі статистикою, Іноуе завдав утричі більше ударів, ніж Фултон, із точністю влучань 30,1% проти 21,1%, тож перемога японця є цілком логічною.

«Іноуе має велику швидкість та потужність, що стоїть за його ударами. Він особливий боєць», — не шкодував компліментів на адресу японського чемпіона легендарний Менні Пакьяо у своєму Twitter.

Огляд бою Фултон — Іноуе

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу.

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