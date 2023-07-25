Зможе воювати? У Вінниці признано придатним до служби інваліда дитинства, якого мати годує з ложки

На Вінничині розгорівся скандал через те, що 34-річного місцевого мешканця з інвалідністю, Максима Байду, якого час від часу мати годує з ложки, лікарі визнали придатним для військової служби.

Про цю ситуацію в соцмережах розповіла громадська діячка Шаргородського району Вінничини Галина Верещага, увімкнувши пряму трансляцію під час спілкування зі старенькою матір’ю «призовника», повідомляє ТСН.



«В мене було безвихідне становище, не було нікого, хто міг би підказати, як діяти», — з відчаєм в голосі каже Надія Байда, мати Максима.

За її словами, вся ця історія почалась з того, що вона з сином самі пішли до військомату через те, що у приписного свідоцтва Максима закінчився термін дії — документ потребував оновлення. Після цього у військоматі Максимові видали повістку на проходження лікарської комісії.

«У військкоматі сказали, що сину треба пройти лікарську комісію, син її пройшов, — розповідає Надія Байда. — Хірург, невропатолог, терапевт та лор написали, що він придатний. Також психіатр написав, що син обмежено придатний. Мене це обурило. Я спитала у того, хто відправив сина на комісію, мовляв, як таке може бути. На це ця людина відповіла: „Руки-ноги є? Значить придатний“. Коли Максим нервує, то взагалі не може нічого сказати».

За її словами, син має інвалідність з дитинства. «У нього третя група. Також йому написали, що у нього легка розумова генетична відсталість».

Своєю чергою, громадська діячка Галина Верещага каже, що після розголосу лікарі в усній формі повідомили, що Максим Байда не піде воювати.

«Максим, якого мати всюди супроводжує — чотири лікаря поставили підпис про те, що він придатний! В голові не вкладається, як таке може бути. Крім цього, у Максима виявили ще гепатит С», — розповідає Галина Верещага.

За її словами, крім всього, у Максима обмежені рухи, йому важко пересуватись, особливо в сиру погоду.

Головний лікар Шаргородської міської лікарні, Віталій Чорний, чиї підлеглі обстежували Максима Байду на військово-лікарській комісії, ситуацію пояснює так:

«У приписного свідоцтва Максима Байди закінчився термін дії. Вони, родина Байди, по свої ініціативі прийшли до військкомату. Згідно процедури, він повинен був пройти медогляд. Ніхто ні в яку армію його не брав. Прийшли до лора, той спитав про те, чи є скарги. Була відповідь, що скарг немає. Лор написав, що чоловік придатний. Прийшли до терапевта, той спитав про скарги, отримав відповідь, що таких немає, після чого терапевт написав, що чоловік придатний. Таке ж саме написав і хірург. На цьому фоні ці люди (мати Байди та Верещага — Ред.) починають підіймати галас».

До цього Віталій Чорний додає, що голова ВЛК винесе свій вердикт про придатність або непридатність лише після того, як будуть в наявності всі аналізи Максима Байди.

«Звичайно ж, не буде сказано, що чоловік придатний. В Україні ніхто з третьою групою інвалідністю та гепатитом С в армію не бере. Лікарі все робили правильно, згідно інструкцій. Вони (мати Байди та Галина Верещага — Авт.) самі все це роздули», — запевняє Віталій Чорний.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук.

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