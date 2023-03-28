Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті признали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук

В Україні деякі категорії військовозобов`язаних мають право служити тільки за власним бажанням та виключно за місцем проживання, зокрема, люди з інвалідністю.

Втім, трапляються дуже дивні випадки, про один з яких пише «УП». В статті йдеться про мешканця Дрогобича Руслана Кубая, якому у січні принесли повістку. Це його здивувало, адже Кубай має першу групу інвалідності з дитинства — у нього немає кистей рук. У призначений час він прийшов до Територіального центру комплектації (ТЦК), де його відправили на військово-лікарську комісію.

У ВЛК йому поставили відмітку «74-в»: людина непридатна до військової служби в мирний час, але обмежено придатна у воєнний.

«За цей час я звертався до юристів, в органи влади та інші інстанції, щоб врешті-решт довести свою правоту і відкрити їм всім очі, що я інвалід», — розповідав Кубай.

Історія набула резонансу, після чого у дрогобичанина забрали видані у ВЛК документи, а пізніше повернули зі зміненими даними. Тепер Кубай непридатний до військової служби і знімається з обліку.

«Є старий жарт: єдиний лікар, який вважає тебе повністю здоровим, працює у військкоматі. Сьогодні це сувора реальність», — каже Руслан.

«Якісь дрібні бюрократичні дрязги, нічого складного. Просто приходиш, суєш картку лікарю, він пише: „Годен“, і йдеш собі далі», — розповідає про проходження комісії програміст з Київщини Михайло.

Михайло і не був проти такого легкого проходження, бо вважав себе достатньо здоровим — як для воєнного часу. Але вже попавши в «учебку», він дізнався й інші приклади.

«Знаю дядьку, у якого ліве око на 15% бачить. Він годний. Це обурює максимально. Або 200-кілограмовий сердечник, якого повезли в лікарню з інфарктом. Я вже бачив людей з протезами, з зібраним хребтом. Вважаю, що лікарі не бажають брати на себе відповідальність повністю списувати людей з військового обліку», — цитує мобілізованого видання.

Те, як має відбуватися лікарська комісія, регулює наказ «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України». Підписаний 2008 року, він дуже детальний. Аж до того, що в ньому можна знайти, наприклад, допустиму частоту пульсу кандидата для навчання водолазній спеціальності, або дізнатися, скільки зубів має не вистачати на одній щелепі, щоб вважатися обмежено придатним у воєнний час, розповідає адвокат Артем Крикун-Труш.

«Але у військкоматах, яким головне просто план закрити, зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара-трійка лікарів. На тебе поверхово подивились: „Здоров? Скарг немає?“. І навіть відповідь їх не цікавить. Все — придатний», — додає він.

У той же час оскаржувати висновок ВЛК можна. Крикун-Труш цього року виграв справу свого клієнта: суд скасував висновок комісії, тому що огляд був проведений з порушеннями, і відправив людину на повторний. У решті решт чоловіка залишили в лавах ЗСУ, проте перевели на посаду, яка більше підходить йому за станом здоров'я.

Раніше адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий пояснював, кому і як мають вручати повістки.

Фото Pixabay

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