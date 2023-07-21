Раптово «став придатним»: як мобілізованому оскаржити рішення ВЛК про стан свого здоров’я

Після вручення повістки перед мобілізацією військовозобов'язаний повинен пройти військово-лікарську комісію, яка визначить стан здоров'я людини та придатність до служби.

При цьому деякі призовники скаржаться, що інколи під час медичної комісії лікарі зробили помилкові висновки або випадково пропустили хронічні захворювання, які могли б слугувати підставою для отримання відстрочення або виключення з військового обліку. У такому разі рішення медичної комісії можна законно оскаржити, пише ТСН.

Так, до Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся чоловік з питанням, чи можливо, що «непридатний» став раптом «придатним» у військкоматі". В центрі запевнили, що в такому разі оскаржувати рішення ВЛК «можна і навіть потрібно».

«Загострення хронічних хвороб або тимчасових захворювань під час виконання бойових завдань може наразити на небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів», — вважають юристи.

Які є підстави для оскарження висновку ВЛК

Підстав для оскарження може бути багато, «перелік таких підстав не може бути вичерпним», ось деякі з них:

наявність або відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тої спеціалізації,

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до Таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби,

під час винесення рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб,

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України рішення ВЛК може переглядатися:

самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду (п. 2.4.6. Положення);

Положення); ВЛК обласних центрів комплектування та соціальної підтримки та міста Києва, які мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення);

Центральною військово-лікарською комісією, що базується у м. Київ;

в суді в порядку адміністративного судочинства (п. 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).

Але безпідставно оскаржувати висновок ВЛК не вдасться, адже вказаний вище порядок оскарження є дієвим лише за наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК. Він не повинен розглядатися як спосіб затягування процесу мобілізації з метою ухилення від військового обов’язку.

Нагадаємо, раніше військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектації полковник Володимир Арап, як під час дії воєнного стану можуть бути мобілізовані особи з інвалідністю.

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